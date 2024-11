Innovazione a Napoli LV8-Missione Futuro | learning game per orientare il percorso formativo

Leggi su Ildenaro.it

Sono circa 800 i ragazzi e le ragazze delle scuole secondarie di secondo grado die provincia che ieri mattina hanno riempito la Sala Newton di Città della Scienza aper la presentazione del progetto LV8 –nel contesto della convention 3 Giorni per la Scuola organizzata dalla Regione Campania e dall’Ufficio scolastico regionale per la Campania.Una mattinata divertente e stimolante, ricca di ospiti, che ha coinvolto studenti e studentesse in momenti formativi e informativi incentrati su orientamento, fake news e soprattutto competenze digitali, legate al mondo del lavoro e come strumenti per costruire il proprio, da acquisire anche attraverso l’applicazione LV8. Due ore di attività e intrattenimento, in cui le competenze digitali sono state indagate in modo creativo e divertente, mettendo in scena uno spettacolo grazie agli ospiti coinvolti, che hanno risolto – insieme ai ragazzi e alle ragazze in sala – le missioni del nuovo format del gioco-apprendimento Viaggio nell’Orientaverso.