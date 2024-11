Nerdpool.it - IL RICHIAMO di Loris Fabrizi: recensione

ci presenta la sua ultima opera intitolata Il, edito da Saga Edizioni. Il racconto è un viaggio spaventoso negli incubi delle persone, che può portare non solo allo smarrimento, ma anche alla morte. TramaMatteo e Dora sono due giovani ragazzi ricoverati presso un ospedale psichiatrico. Passano le loro giornate insieme e Dora si trova molto bene a parlare con Matteo, nonostante i suoi problemi a socializzare con le persone. La ragazza racconta a Matteo tutti gli incubi che fa, in particolar modo ve ne uno ricorrente in cui si ritrova circondata da ombre. Ogni notte che passa, Dora sogna le ombre che si avvicinano sempre di più a lei, rivelando la loro forma spaventosa, e sente unche urla il suo nome. Alla fine Dora muore di paura nel sonno e Matteo ne attribuisce la causa alle figure dei suoi incubi.