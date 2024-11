Schlein | Salvini regali la Costituzione a Meloni Imparino a leggerla

Leggi su Open.online

«Qualche mese fa il ministrosi è rivolto a me dicendo che l’autonomia è prevista ine che me ne avrebbe regalata una. Vorrei rispondergli che può tenersela e magari regalarla allae che se la rileggano insieme.a leggere meglio laper evitare questo ennesimo flop con una legge che ha dei profili di incostituzionalità». A dirlo è stata la segretaria del Pd Elly, durante il suo intervento nella chiusura della campagna elettorale a Perugia, a sostegno del candidato di centrosinistra. Interviene sulla bocciatura, parziale, della Corte Costituzionale per l’autonomia differenziata del ministro Calderoli. E interpellata da Ansa a margine dell’evento ha replicato alla premier che le chiedeva la sua posizione su Raffaele Fitto, il cui sostegno per la vicepresidenza a Bruxelles è ora in bilico: «Non sono io a dover rispondere ma lei ai cittadini dei tagli alla sanità e alla scuola».