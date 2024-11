Quotidiano.net - Migranti e il caso Albania, FdI: “Deciderà la Corte d’Appello”. L’opposizione: ‘emendamento Musk’

Roma, 14 novembre 2024 – La, ma in composizione monocratica, sarà competente a decidere sui trattenimenti e sulle loro proroghe di chi chiede la protezione internazionale. Un emendamento della relatrice Sara Kelany di Fratelli d’Italia al decreto flussi, in cui è confluito quello sui Paesi sicuri, cambia le carte in tavola sulle procedure per icon il preciso scopo di togliere alle sezioni immigrazione dei tribunali la decisione in merito. Eparla già di. TOPSHOT - Elon Musk listens as US President-elect Donald Trump speaks during a meeting with House Republicans at the Hyatt Regency hotel in Washington, DC on November 13, 2024. (Photo by Allison ROBBERT / POOL / AFP) Il testo dell’emendamento recita che “per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento” del migrante che richiede la protezione internazionale sarà competente “lain composizione monocratica”.