Il live della Wangy Blues Machine e un film sul futuro della Terra

Una band che da tre decadi porta avanti la passione per ile il soul. Un omaggio all’hard rock degli anni Ottanta e Novanta e il ricordo di un musicista e artista conosciuto sul territorio e morto prematuramente. Ma anche un pluripremiato documentario ecologista da vedere e da discutere. Concerti eper quattro appuntamenti, da qui al weekend, nella settimana del Bloom di Mezzago. Il centro multiculturale di via Curiel aprirà i battenti oggi alle 20.30 con un’iniziativa del festival ambientale “Terrestra“, con la proiezione del documentario “Materia fuori posto“ di Nikolaus Geyrhalter, un’indagine attorno al tema dello smaltimento dei rifiuti in diverse aree del mondo, dall’Europa all’Asia passando per il deserto del Nevada fino alle Maldive, raccontato adottando registri che vanno dall’iperrealistico al grottesco, dal visionario alla fantascienza.