Ilfoglio.it - Fumata nera al tavolo Stellantis con il ministro Urso. I sindacati chiedono l'intervento di Meloni

"Il problema dell'industria dell'auto europea non è Trump, tanto è vero che è stato Biden a introdurre i dazi alle elettriche cinesi al 100% e non è la Cina. Il problema è l'Europa che non fa i suoi interessi". Lo ha detto ildelle Imprese Adolfoal termine deltra, governo eche si è tenuto oggi al Mimit. Le parti si sono incontrate per fare il punto della situazione sul piano industriale dell'azienda e sui prossimi passi che il governo intende fare per migliorare la propria politica industriale. L'incontro non è stato un successo. A margine deltecnico, durato oltre quattro ore, inon sono soddisfatti dei risultati raggiunti eche venga coinvolta la presidenza del Consiglio. "Bisogna alzare il livello di interlocuzione.