Avengers | Doomsday casting rumor suggeriscono un grande spoiler per i Fantastici Quattro

unper iSecondo le ultime voci circolate in merito ai prossimi progetti Marvel, il figlio di Reed Richards e Sue Storm, Franklin Richards, sarà introdotto in The Fantastic Four: First Steps, ma a questa informazione ancora da confermare ora si aggiunge anche il fatto che il personaggio potrebbe fare già mostra dei suoi sconfinati poteri in.Secondo lo scooper Daniel Richtman, il progetto sta attualmente selezionando attori tra i 10 e i 13 anni per interpretare Franklin Richards, che avrà un “ruolo importante” nel film. Ma ecco la parte più interessante: il personaggio sarà presumibilmente un bambino (3-4 anni) in The Fantastic Four: First Steps. Per tutti i fan dei fumetti sulla Prima Famiglia Marvel, è chiaro cosa implica la presenza di Franklin e cosa vuol dire il fatto che sia così giovane, visto che potrebbe crescere rapidamente tra un film e l’altro.