Tpi.it - Trump nomina ambasciatore Usa in Israele Mike Huckabee. Nel 2017 disse: “L’occupazione (dei Territori palestinesi) non esiste”

Leggi su Tpi.it

Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald, hato nuovoUsa inl’ex governatore dell’Arkansas ed ex pastore, che nel 2015 affermò: “(dei, ndr) non”.“è stato un grande servitore dello Stato, governatore e guida spirituale per molti anni”, ha scrittosul suo social Truth. “Amae il popolo die, allo stesso modo, il popolo diama lui.lavorerà instancabilmente per portare la pace in Medio Oriente!”.Entusiasta la reazione del diretto interessato, un altro fedelissimo del magnate repubblicano. “È stata una giornata incredibile, perché il Presidentemi ha chiesto di servire comein, una terra che visito dal 1973, quando ero adolescente”, ha scritto l’ex governatore su Substack.