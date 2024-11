Ilfattoquotidiano.it - Napoli, il 19enne che ha ucciso per sbaglio l’amico resta in carcere: “Inverosimile che abbia trovato la pistola per strada”

Il giudice non crede alla ricostruzione di Renato Caiafa, ildiche avrebbeperfraterno 18enne Arcangelo Correra ‘scarrellando’ unaBeretta modello 92, calibro 9×21, con il caricatore maggiorato a 26 colpi. Trovata per, dice il ragazzo, in piazza Sedil Capuano, dove è avvenuto lo sparo, alle cinque di mattina di sabato scorso. Il magistrato usa tre volte la parola “” in dieci pagine. E una quarta volta scrive “non è verosimile”. Cosa? “La tesi del ritrovamento casuale dell’arma, abbandonata sulla ruota di un’autovettura. I fatti sono avvenuti di notte, l’arma è nera e, dunque, mai sarebbe stata visibile, qualora abbandonata al di sopra di uno pneumatico, a sua volta nero, al di sotto della carrozzeria dell’auto”.Dunque Caiafa – difeso dagli avvocati Annalisa Recano e Giuseppe De Gregorio –in cella, anche se il Gip Maria Gabriella Iagulli ha annullato il decreto di fermo, ritenendo insussistente il pericolo di fuga dell’indagato che si era presentato spontaneamente in Questura.