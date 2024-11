Napoli è uno state of mind Gabriele Salvatores presenta il suo nuovo film Napoli – New York con Pierfrancesco Favino

Leggi su Cinefilos.it

è unoof”,il suo– New, conDopo Il ritorno di Casanova, il regista premio Oscar per Mediterraneo,, torna al cinema con– New, racconto che prende forma a partire da un soggetto rimasto sino ad oggi irrealizzato di Federico Fellini e Tullio Pinelli. Racconto che nelle mani diacquista il sapore e l’aspetto di una fiaba, attraverso la quale riportare sul grande schermo una serie di valori italiani da riscoprire e difendere, dall’arte di arrangiarsi alla solidarietà, e che acquistano qui quell’universalità grazie a cui tutti potranno ritrovarvisi, daa New.Nell’immediato dopoguerra, tra le macerie di unapiegata dalla miseria, i piccoli Carmine (Antonio Guerra) e Celestina (Dea Lanzaro) tentano di sopravvivere come possono, aiutandosi a vicenda.