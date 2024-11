Lopinionista.it - Musica e neuroscienze: “Note per Crescere” esplora i benefici della musicoterapia per la salute

BOLOGNA – Mettere al centro la forza, capace di creare un equilibrio armonioso tra mente e corpo. È il messaggioGiornata Europea1, istituita dalla European Music Therapy Confederation (EMTC) e celebrata il 15 novembre, che quest’anno con il motto “The Rhythm of Wellbeing” sottolinea come ognuno abbia dentro sé il proprio ritmo che lapuò aiutare a far risuonare, mantenendo il benessere fisico e mentale attraverso esperienzeli terapeutiche personalizzate.Riconosciuta per i suoi molteplici, lagioca un ruolo fondamentale nel favorire il benessere emotivo, aiutando a gestire stress e ansia e si rivela particolarmente efficace per i più piccoli, supportando lo sviluppo delle capacità sociali e di comunicazione soprattutto in bambini con difficoltà cognitive.