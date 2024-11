Gaeta.it - La crescente presenza dell’intelligenza artificiale nel mercato: opportunità e sfide

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Le applicazionistanno rapidamente trasformando il modo in cui operano le aziende e influiscono suldel lavoro. Questo cambiamento segna un’era di innovazione tecnologica che apporta benefici ma solleva anche interrogativi sulla direzione futura delprofessionale. Il 19 novembre si terrà un appuntamento significativo, l’evento Adnkronos Q&A, dal titolo “Trasformazione digitale, dentro l’AI“, che si svolgerà al Palazzo dell’Informazione. Questo incontro rappresenta un’occasione cruciale per esplorare i nuovi orizzonti delle tecnologie AI e le ripercussioni che avranno sul mondo del lavoro.L’evento Adnkronos Q&A e i relatori in programmaL’apertura dei lavori sarà a cura di Davide Desario, direttore di Adnkronos, che darà il benvenuto ai partecipanti.