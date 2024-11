Ilgiorno.it - Il tesoretto di Pedemontana a Meda. Undici milioni per una città più green

Undi 11di euro per mitigare l’impatto dell’autostrada sul territorio della tratta B2. Fondi che dovranno essere usati per interventi di compensazione su viabilità e ambiente. Il Comune ha già formalizzato una serie di proposte, ora arrivano nero su bianco anche quelle di Partito Democratico, Sinistra e Ambiente-Impulsi e Listaperta. "L’autostradaLombarda sarà un’infrastruttura che il territorio subirà, che avrà impatti sulla viabilità locale e che nuocerà profondamente aree libere preziose – spiegano gli ambientalisti –. I fondi, 11.343.886,71 euro in totale, quindi, potrebbero essere impiegati per significativi interventi a". L’amministrazione comunale intende procedere utilizzandoli per la deimpermeabilizzazione di aree di posteggio, la riqualificazione di via Indipendenza con inserimento di alberature e per una nuova viabilità in prossimità del cimitero.