Il look di Letizia di Spagna, omaggio a Valencia

Dopo la drammatica visita a Valencia riappare in pubblico con un look minimal e un dettaglio che omaggia il territorio devastato dall'alluvione. La regina ha scelto un tailleur di Bimba y Lola, con giacca abbottonata e pantaloni dritti abbinate a un paio di décolletée in vernice nera con tacco basso. La mise è stata completata da un solo orecchino di Singularu, brand spagnolo: realizzato in acciaio placcato oro 18 carati, manda un segnale di solidarietà verso la popolazione colpita. La regina aveva già indossato il completo verde nel 2021 per un impegno con la FAO. All'epoca aveva osato con gli accessori: scarpe animalier di Magrit e clutch coordinata. Con questo total look made in Spain lancia un messaggio di supporto verso il suo Paese.