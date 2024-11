Ilgiorno.it - Correre in vetta. Ne parlano atleti ed esperti

Un convegno sulla corsa in montagna. Lo organizzano i volontari del Soccorso Alpino della stazione di Valsassina e Valvarrone con glidel Team Pasturo. “in montagna. Sei sicuro?“, è il titolo della serata di venerdì 22 dalle 20.30 in via Fornace Merlo a Barzio, nella sede della Comunità Montana. Tanti i relatori: l’avvocato Flavio Saltarelli della Fisky, la Federazione di skyrunning; Alberto Zaccagni del Team Pasturo; Davide Gianola dell’Asp Premana; Paola Sala della ResegUp; Andrea Gatti della Ultratrail Utlac 250; la guida alpina Massimiliano Gerosa; il direttore medico del Soccorso Alpino regionale Mario Milani e tanti altri ancora.