Assolto Luis Durnwalder dall’accusa di peculato | il giudice dichiara il fatto non sussiste

Facebook WhatsAppTwitter L’ex presidente della Provincia di Bolzano,, ha ottenuto oggi una sentenza di assoluzione con formula piena nell’ambito di un caso diriguardante l’uso di fondi riservati. La decisione delWalter Pelino è stata accolta con favore dai legali difensori, che avevano presentato una richiesta in tal senso. Questo verdetto si colloca all’interno di un contesto giuridico complesso, che ha vistoaffrontare diverse accuse nel corso degli anni.I dettagli del processo e l’assoluzioneLa questione legale che ha coinvoltosi articola in più filoni. L’accusa dicontestata oggi si riferiva in particolare all’utilizzo non corretto di 23 mila euro, spesi tra il dicembre 2012 e il marzo 2013. IlPelino ha ritenuto che non ci fossero le prove necessarie per affermare che il reato fosse avvenuto,ndo quindi che “ilnon”.