Arevalo Pavic-Bopanna Ebden oggi in tv | orario canale e diretta streaming Atp Finals Torino 2024

Leggi su Sportface.it

Marceloe Mateaffronteranno Rohane Matthewnel secondo match della fase a gironi del torneo di doppio alle ATPdi. Entrambe le coppie hanno esordito alla Inalpi Arena con una sconfitta e arrivano a quest’appuntamento in un pessimo momento di forma., numeri 1 del mondo, sono reduci da ben cinque ko consecutivi, mentreedhanno vinto due degli ultimi sei incontri disputati e sembrano lontani dai livelli di inizio stagione. A scendere in campo con i favori del pronostico saranno, i quali hanno anche vinto l’unico precedente (Montecarlo).RISULTATI E CLASSIFICHEMONTEPREMI ATPSINGOLAREMONTEPREMI ATPDOPPIOREGOLAMENTO ATPCALENDARIO E COPERTURA TVLE PARTITE E GLI ORARI GIORNO PER GIORNOPROGRAMMA ATPSULLA RAILe due coppie scenderanno in campo, mercoledì 13 novembre, alle ore 11:30.