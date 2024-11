Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2024 ore 12:30

DEL 12 NOVEMBREORE 12.20 FEDERICO DI LERNIABEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SULLE PRICIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA.FANNO ECCEZIONE DELLE CODE SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA PRENESTINA E A24DELLE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGEZIONE VERSO IL CENTROE SULLA PONTINA CON CODE ALTEZZA POMEZIA IN DIREZIONEINFINE RICORDIAMO LA MODIFICA ALLA VIABILITA SULLA VIA DEL MARE E SULLA VIA OSTIENSE PER LAVORI DI ISPEZIONE AL KM 13.300ANCHE QUI DISAGI TRA ACILIA E IL RACCORDO ANULAREDA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral