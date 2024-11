Gqitalia.it - Il Gladiatore II è uno spettacolo incredibile fin dai titoli di testa, che sono un gioiellino a sé

Quanto siamo in hype a 48 ore dall'arrivo di un film come IlII?Quanto lo abbiamo atteso? Quanto aspettiamo di valutare le performance delle sue star (Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal)?Nel 2000, il film di Ridley Scott con Russell Crowe ci ha trasportato nel nuovo millennio con un cinema tra la polvere dell'arena e delle scene di battaglia con lancia e gladio. Non so se è chiaro il genio: siamo entrati nel futuro guardando (e gasandoci) per un film peplum!!Paul Mescal entra nell'arena del *II*I pantaloncini si accorciano. I ruoli diventano più importanti. I fan aumentano a dismisura. Paul Mescal sostituisce le sue lacrime indie con il sangue di un blockbuster nel ruolo di protagonista del film *IlII* di Ridley ScottIl primo, dopo una pioggia di nomination (12), ha vinto 5 Oscar, tra cui il più ambito di tutti (quello al miglior film) e quelli al miglior protagonista.