Fanpage.it - Al pugile vengono tagliati i capelli sul ring durante l’incontro: la scena più bizzarra della boxe

Leggi su Fanpage.it

un incontro valido per i pesi medi in Virginia, Austin Deanda è stato protagonista suo malgrado di un assurdo fuoriprogramma: tra il 3° e il 4° round al suo angolo gli hanno tagliato le lunghe trecce con una sforbiciata secca, gettandole nel secchio a bordo. Impossibile per lui continuare a combattere con isciolti che gli finivano sugli occhi rischiando di compromettere il match. Poi vinto, prolungando la striscia di imbattibilità a 16-0.