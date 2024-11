Gaeta.it - Roma attiva un osservatorio locale per migliorare la sicurezza del trasporto pubblico

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La città diha deciso di istituire uncon l’obiettivo di garantire maggiorenel. Questa iniziativa si propone di mappare le linee e gli orari più suscettibili a incidenti e atti vandalici, condividendo queste informazioni con le forze dell’ordine per intensificare le misure di. La firma del protocollo d’intesa è stata effettuata dal sindaco Roberto Gualtieri presso la prefettura della capitale, sottolineando l’importanza delle azioni pratiche per garantire un ambiente più sicuro per gli operatori e i passeggeri.Obiettivi dell’L’disarà un punto di riferimento fondamentale per raccogliere dati e analizzare i rischi associati al. Attraverso questa struttura, le autorità intenderanno identificare le aree e i momenti del giorno in cui si registrano atti di vandalismo o violenza, permettendo così di attuare interventi mirati.