Lecce | Giampaolo al posto di Gotti

aldiLa notizia era già nell’aria, ma ora è ufficiale: Marcoè il nuovo allenatore delaldell’esonerato Luca.Il nuovo tecnico torna in panchina due anni dopo l’ultima esperienza alla guida della Sampdoria, che lo esonerò a inizio ottobre 2022. In passatoha allenato anche Milan, Torino, Empoli, Cremonese, Brescia, Cesena, Catania, Siena, Cagliari e Ascoli.L’U.S.comunica che la conduzione tecnica della Prima Squadra è stata affidata a mister Marco.Il tecnico ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2025, con rinnovo automatico in caso di raggiungimento della salvezza.Formeranno lo staff tecnico a disposizione di mister: Allenatore in seconda Francesco Conti Collaboratore Tecnico Fabio MicarelliPreparatore Atletico Samuele MelottoPeparatore Atletico – recupero infortunati Giovanni De Luca (confermato)Preparatori dei Portieri Raffaele Clemente (confermato)Preparatori dei Portieri Luigi Sassanelli (confermato)Match Analyst Alcide Di SalvatoreMatch Analyst Simone Greco (confermato)La ripresa della preparazione, così come già programmato, è fissata per martedì pomeriggio al Via del Mare.