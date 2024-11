Davidemaggio.it - La Talpa 4, diretta seconda puntata

Leggi l'articolo completo su Davidemaggio.it

Su Canale 5, Diletta Leotta conduce ladella quarta edizione de La. Qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging del lunedì per seguire e aggiornare intutto ciò che accade nel corso della serata.Dopo l’eliminazione di Ludovica Frasca, ‘promossa’ poi al ruolo di opinionista, i concorrenti in gioco sono nove: Lucilla Agosti, Elisa Di Francisca, Alessandro Egger, Orian Ichaki, Marina La Rosa, Marco Melandri, Andreas Muller e Veronica Peparini (che giocano in coppia). Tra di loro si nasconde anche la. Anticipazionidi lunedì 11 novembre 2024Tante le prove e i misteri che attendono il gruppo questa stasera, a partire dalla misteriosa valigetta affidata, la scorsa settimana, da Diletta a Marco e a tutti gli altri giocatori. L’obiettivo è proteggerla, anche se qualcuno cercherà di rubarla in piena notte; ma per quale motivo? Nella missione settimanal i concorrenti, divisi in tre gruppi, dovranno prima raggiungere in 60 minuti la cima del Monte Santo a 750 metri di altezza e, successivamente, attraversare il ponte tibetano di Sellano, il più alto d’Europa.