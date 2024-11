Oasport.it - Hockey pista: Lodi da sola in testa alla Serie A1

La 5a giornata dellaA1 disi è ufficialmente conclusa, con anche i posticipi domenicali di questo turno che sono andati ufficialmente in archivio.Continua a vincere il, che fa 5 su 5 imponendosi 2-4 a Sandrigo, mentre Valdagno e Follonica vincono larghissimamente 1-6 e 6-1 rispettivamente in casa del Sarzana e contro il Forte dei Marmi.Pirotecniche le partite invece che hanno visto il Monza e il Grosseto pareggiare sul 4-4 e il Trissino espugnare 5-6 ladel Viareggio. Infine le affermazioni del Bassano, capace di regolare 5-2 il Giovinazzo, e del Novara per 2-3 a domicilio sul Montebello. Di seguito i tabellini, la classifica e il prossimo turno che sarà infrasettimanale,Sabato 9 novembre 2024 – ore 20:45 – PalaGiuliano Torni di Sarzana (SP)SARZANA – WHY SPORT H.