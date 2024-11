Quifinanza.it - Deutsche Bank, licenziamenti e chiusura filiali per aumentare gli utili a bilancio

, la prima banca tedesca per fatturato e una delle più solide in Europa, ha dato il via a una serie di tagli per rilanciare gliha licenziato 111 banchieri, tutti dirigenti senior nel settore retail e private wealth, e sta procedendo alladi oltre 300in Germania.Lo scopo dell’italiano Claudio de Sanctis, membro del Consiglio di amministrazione e responsabile della Banca Privata, è quello di mettere in atto profondi tagli ai costi per raggiungere gli ambiziosi obiettivi fissati per il 2025.Migliorare il rapporto costi/ricaviLa banca, in particolare, punta a ridurre il rapporto costi/ricavi dell’unità dall’80% del 2024 a una percentuale attorno al 60-65% per il prossimo futuro. Nel periodo gennaio-settembre 2024 tale rapporto si è assestato a quota 77%.