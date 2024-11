Quifinanza.it - Cop29, l’immobilità climatica costerà fino al 15% del Pil

Se non si intraprendono azioni coordinate, il mondo potrebbe affrontare perdite economiche quantificabili dal 10 al 15% del Pil globale entro il 2100. È quanto emerge dallo studio “Why Investing in Climate Action Makes Good Economic Sense” condotto da Boston Consulting Group (BCG), Cambridge Judge Business School e il Cambridge ClimaTRACES Lab, pubblicato dall’inizio didi Baku. Il rapporto sottolinea, inoltre, che investire meno del 2% del Pil cumulativo in sforzi di mitigazioneal 2100 potrebbe limitare l’aumento della temperatura globale a meno di 2°C, evitando gli impatti economici.Gli scenariL’analisi confronta due scenari: uno che vede invariati gli attuali livelli di investimento nella mitigazione, che porterebbero a un aumento della temperatura di oltre 3°C entro il 2100, e uno scenario di azione, che vede investimenti sufficienti nella mitigazione per limitare il riscaldamento a meno di 2°C.