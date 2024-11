Anticipazionitv.it - Chiara Ferragni e Fedez: accordo di separazione e divorzio vicino

Leggi l'articolo completo su Anticipazionitv.it

sono vicini alla firma dell’di, chiudendo uno dei capitoli più seguiti della cronaca rosa italiana. Secondo quanto dito dall’avvocato Pompilia Rossi, l’sarà a breve depositato presso il Tribunale di Milano, che poi pronuncerà ildefinitivo dopo sei mesi. L’prevede anche dettagli riguardanti i figli Leone e Vittoria, assicurando una gestione condivisa e il mantenimento da parte di entrambi i genitori. In particolare,coprirà tutte le spese scolastiche, mediche e sportive. Scopri quali sono i punti principali di questoe come l’equilibrio familiare sarà mantenuto in questa nuova fase.: il ruolo del Tribunale di Milano e l’diL’ditrasarà presto depositato al Tribunale di Milano, che omologherà la