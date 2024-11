361magazine.com - Ballando con le Stelle, la maestra di ballo conferma il flirt con Davide Bonolis, il figlio di Paolo e Bruganelli

con le, ladiSophia Bertola storia con, ildie Soniacon le– Messa alle strette da Caterina Balivo a La volta Buona, ladiSophia Berto non ha potuto fare altro chere la sua relazione con, ildi Sonia. Galeotta una foto in ascensore pubblicata sui social.Oggi, nel suo programma, la conduttrice è andata diretta: «Ma è vero che frequenti ildi? Perché ho visto una foto in ascensore.». Sophia ha tentato di nascondere il suo imbarazzo e ha chiesto la pubblicità, ma Caterina Balivo non ha voluto sentir ragioni e le ha chiesto tutto. Ladiha quindi annuito e poi ha spiegato come è nata la foto galeotta in ascensore conche è diventata virale.