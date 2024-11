Oasport.it - ATP Finals, l’esordio di Alcaraz e la prima notte torinese di Bolelli/Vavassori: lunedì intenso a Torino

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Le ATP2024 si sono aperte con l’inondazione d’affetto ricevuta da Jannik Sinner al suo esordio contro Alex de Minaur: il primo match da numero 1 giocato in Italia si è concluso con un successo comodo sull’australiano in un’atmosfera magica alla InAlpi Arena del capoluogo piemontese. Un’atmosfera che vivremo anche nei prossimi giorni sin da oggi.In campo ci saranno infatti Simonee Andrea. Quest’ultimo è un “cocco” di casa:doc, cresciuto a, molto legato a questa città, non ha mai nascosto di sognare di giocare le ATPnella sua città. E’ riuscito a esaudire il suo sogno dopo una bellissima stagione in doppio ed esordirà insieme al suo fido compagno contro Rohan Bopanna e Matthew Ebden in quella che sarà la rivincita della finale persa dagli azzurri all’Australian Open.