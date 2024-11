Thesocialpost.it - Tragico schianto, Gloria muore a soli 17 anni. Era con il fidanzato

Un pomeriggio che sembrava come tanti altri, trascorso serenamente da due giovani fidanzati, si è trasformato in una tragedia.Griguoli, diciassettenne di Trivento, residente a San Salvo, ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nella notte di sabato sul viadotto Ingotte, nei pressi di Ripalimosani, alle porte di Campobasso. Il, un ragazzo di 19, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli, dove è attualmente ricoverato in gravi condizioni con prognosi riservata.La dinamica dell’incidenteLa coppia viaggiava a bordo di una Peugeot quando, per cause ancora da accertare, l’auto ha impattato violentemente contro una Fiat Croma. Nella seconda vettura era presente un’altra persona, fortunatamente rimasta illesa. L’impatto è stato devastante e ha causato la completa distruzione dei veicoli.