Superguidatv.it - Tempesta d’amore, anticipazioni settimanali dall’11 al 15 novembre 2024: Leander vittima di un complotto, Vanessa entra in travaglio

Cosa accadrà anella settimanaal 15? La soap tedesca è pronta a regalarci nuovi colpi di scena nella consueta programmazione mattutina di Rete 4. Nel corso delle prossime puntate riflettori puntati su, che scoprirà unai suoi danni, e su, che entrerà inscopre tuttosi convincerà che Suor Gesine stia agendo contro di lui. Quando Michael gli rivelerà che l’infermiera avrà cercato Alexandra – e aver scoperto un incontro segreto tra le due – deciderà di investigare ulteriormente.Il medico deciderà di dire a Eleni ciò che sua madre avrà fatto, ovvero corrompere Gesine per una falsa accusa. La giovane però non crederà alle sue parole.Nel frattempo Eleni e Julian saranno sempre più complici, e Leandre, furioso, metterà Gesine con le spalle al muro: se la donna non ritirerà le accuse lui la denuncerà! Alexandra tuttavia non sarà disposta a permettere che la verità venga a galla.