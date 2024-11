Iltempo.it - Salvini tuona dopo le violenze: “Chiudere i centri sociali occupati dai comunisti”

Matteoè stufo degli episodi di violenza che settimanalmente vanno in scena in Italia. “Immagini vergognose e inaccettabili ieri da Milano e Bologna, bisogna chiuderli questidaie lo chiederò oggi stesso al ministro Piantedosi. Chiederò una ricognizione di tutti idi sinistraabusivamente perché sono covi di delinquenti”, la presa di posizione da Bettona (in provincia di Perugia) del vicepremier e leader della Lega durante un incontro con i cittadini in vista delle elezioni regionali in Umbria. “Quei giudici, pochi per fortuna, che invece di applicare le leggi le stravolgono e boicottano, dovrebbero avere la dignità di dimettersi, di cambiare mestiere e di fare politica con Rifondazione Comunista. Sono un problema per l'Italia”, ha scritto poi su X, commentando le parole della presidente di Magistratura democratica che questa mattina ha detto, tra l'altro, “chiamano comunista chi applica la Costituzione”.