.com - Calcio a 5 femminile Serie A \ L’Okasa Falconara non cede il passo al Francavilla: 3-3 con il Tiki Taka

Le ragazze di Giulia Domenichetti si fanno raggiungere sul pari dalle abruzzesi al Pala Badiali. Dopo un primo tempo condotto dal, Elpidio e Praticò avevano rettificato il match verso la via dei tre punti nella ripresa. Poi sfuggiti a tre minuti dal termine., 10 novembre 2024 – Va sotto, non, rimonta e si fa riprendere.guadagna un punto dalla 5^ giornata diA Fabless, valido per la sfida da gran galà della disciplina lanciata al. Con le abruzzesi davanti a tutte alla vigilia del quinto impegno di campionato, quella del Pala Badiali era già ai nastri di partenza una sfida bollente. Il verdetto del campo ha centrato in pieno il punto, sfornando una prestazione all’insegna dell’equilibrio e di una foga agonistica da alti palcoscenici.