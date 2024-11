Villarreal | Il Villarreal finalmente si chiude

Leggi l'articolo completo su Justcalcio.com

2024-11-09 21:43:23 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie ALiga pervenuta in redazione:Non era motivo di estrema preoccupazione in casa delperché i risultati in questo momento aiutano, ma la verità è che nello spogliatoio giallo c’era voglia di festeggiare il fatto di poter finire una partita senza subire gol. E dopo tredici partite, cosa che non era mai costata così tanto ai ragazzi di La Plana, ce l’hanno fatta contro l’Alavés.Ad oggi Il popolo di Castellón aveva subito 19 gol in campionatocifra inappropriata per una squadra della zona alta come quella che occupa adesso. 11 giorni in cui Diego Conde aveva visto il suo gol sfondato, qualunque fosse il rivale. Un record negativo che si è protratto anche in Coppa, con Luiz Junior in mezzo ai pali, contro una squadra di diverse categorie meno simile al Poblense.