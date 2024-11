Metropolitanmagazine.it - Do they know it’s Christmas time? Valentino presenta la nuova campagna holiday ideata da Alessandro Michele

Leggi l'articolo completo su Metropolitanmagazine.it

È un mix di eleganza, raffinatezza e genio creativo. Le aspettative per la prima collezione didisegnata dal designer romanoerano altissime. Il suo genio creativo si fonde perfettamente con l’obiettivo catapultandoci direttamente nei seventies. I modelli e lo stile per la maison di Mayhoola for investments, Avant les débuts, sono perfetti attori del cinema. E non a caso dietro l’obiettivo torna Glen Luchford, il fotografo brit scelto dallo stilista anche per la suadi debutto girata a Roma e ispirata nientemeno che a Fellini.ci porta negli anni ’70 con lacampain diEd è proprio in questo piccolo cortometraggio che moda e visione creativa si fondono alla perfezione. Nell’adv troviamo infatti un gruppo di giovani immortalato mentre festeggia in un locale dalle luci soffuse.