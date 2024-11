.com - Jack Savoretti torna live nei teatri con il tour Notti romantiche

Leggi l'articolo completo su .com

neicon il, con due artiste in apertura e un evento specialePartirà il 13 dicembre ildalla sua amata Genova ilteatrale didal titolo. Ilfarà tappa nel capoluogo ligure (ultimi biglietti disponibili) per poi proseguire a Venezia (sold out), Bologna (16 dicembre), Roma (19 dicembre) e Napoli (20 dicembre).Oltre a queste date ci sarà un appuntamento speciale il 17 dicembre al TAM Teatro Arcimboldi di Milano dovesarà raggiunto da amici artisti per festeggiare il suo ultimo disco Miss italia, il suo primo album in lingua italiana (pubblicato su etichetta Capitol Records Italy/Universal Music Italia) che non solo è entrato nella top 10 del nostro paese ma soprattutto ha riportato il cantautorato made in Italy nelle classifiche europee a partire da quella inglese (sia quella ufficiale che ai primi posti dei digital store) e da quella tedesca, un risultato davvero eccezionale per una lingua, la nostra, che fatica ad uscire dai nostri confini.