Ilnapolista.it - Bennato: «Se mangiavamo al ristorante Maradona andava in cucina per dare soldi ai lavapiatti»

Leggi l'articolo completo su Ilnapolista.it

Tuttosport intervista oggi Edoardoche è in tour con “Le vie del Rock sono infinite” per parlare con lui di calcio e anche del suo Napoli«Io mi trovo, come essere umano, in una situazione di schizofrenia. Da una parte c’è il bambino checon suo padre a vedere Luis Vinicio e poi allo stadio con gli amici. Quindi, un tifoso legato visceralmente a dei colori, a una squadra. Poi però c’è l’urbanista, il sociologo. Insomma: due entità contrapposte e antitetiche. Il “non tifoso” scorge il rischio di una implosione del mondo del calcio diventato business in cui l’attività sportiva passa in secondo piano rispetto ad altri meccanismi. Secondo me, ogni società dovrebbe integrare in organico solo tre atleti non dell’area regionale e dovrebbe invece costruire strutture, incentivare scuole calcio, attività per i ragazzini.