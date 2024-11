Liberoquotidiano.it - Sinner e i soldi, cosa farà con i milioni vinti in Arabia: svolta di vita e lezione ai rosiconi

Spietato sportivamente sul campo, ma altrettanto generoso nelladi tutti i giorni. Janniksembra avere tutte le qualità per essere un eccellente esempio per i più giovani. Le ATP Finals di Torino incombono ed il numero 1 pel di carota al mondo è stato ospite alla Nuvola Lavazza come testimonial del Calendario 2025 “Let's Blend”. In questa occasione,ha preannunciato che, grazie alla vittoria del Six Kings Slam, con il ricco montepremi di 6di euro, ha intenzione di aprire una fondazione a suo nome: “Proprio in queste settimane sto realizzando una mia fondazione, su cui però non posso ancora dire molto. Ogni giocatore ha una questione che lo appassiona e sui cui è concentrato: bambini e famiglie in difficoltà per qualcuno, natura e animali per altri. Ma tutti noi sappiamo quanto sia importante restituire alle persone e al mondo.