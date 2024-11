Ilgiorno.it - Rapina in un super a Sesto: punta una siringa al volto della cassiera, poi scappa con 570 euro

San Giovanni (Milano), 7 novembre 2014 – Compie unain unmercato minacciando lacon una, ma viene incastrato dalle impronte digitali lasciate nel momento del sopralluogo prima del colpo. E così un 44enne italiano, pluripregiudicato, è stato arrestato dalla Polizia di Stato, coordinata dalla ProcuraRepubblica di Monza. I fatti risalgono allo scorso 4 ottobre. L’uomo entra in unmercato aSan Giovanni, con la scusa di voler acquistare una birra si avvicina alle casse e, approfittando di un momento di distrazione, estrae unandola aldipendente. La donna è terrorizzata e il malvivente si impossessa dei contanti custoditi all’internocassa, per un totale di circa 570, per poi darsi alla fuga.