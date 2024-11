Lortica.it - PNRR: cantieri sanitari provinciali nei tempi previsti, fine lavori stimata a dicembre 2025

Ieri, 6 Novembre 2024, nella biblioteca dell’ospedale San Donato di Arezzo, si è tenuta la conferenza stampa riguardante gli aggiornamenti sugli investimentiche la regione toscana ha utilizzato per migliorare i polidel territorio. Coloro che hanno preso parola per illustrare i dati e gli interventi riguardanti isono stati, il direttore dell’Asl Toscana sud est, Antonio D’Urso, la direttrice amministrativa dell’Asl Toscana sud est, Antonella Valeri, il direttore deipubblici dell’area provinciale aretina, Andrea Casini e l’assessore al diritto alla salute della Toscana, Simone Bezzini.Durante la conferenza, a prendere per primo la parola è stato il direttore generale dell’Asl Toscana sud est, Antonio D’Urso, che ha elencato iche si sono svolti e che sono ancora in svolgimento grazie a tale investimento; di seguito alcuni dati: sono stati realizzati quasi 15mila metri quadrati di nuove strutturee, 7 case della comunità, 3 ospedali di comunità, 3 COT (centrali operative territoriali), che hanno il compito di aiutare tutti i pazienti che hanno bisogno di assistenzaa anche una volta usciti dall’ospedale.