Napoli che mazzata per Lukaku | è successo tutto in diretta

Romelubersagliato ancora, la sua prestazione di domenica contro l’Atalanta ha lasciato parecchio a desiderare e ha portato a molte critiche.La campagna acquisti estiva delè stata a dir poco eccellente, i tifosi si sono trovati a festeggiare per ogni nuovo innesto e il gruppo sta dando i frutti sperati. C’è un giocatore però – che nonostante abbia numeri più che positivi- continua ad essere criticato. Romeluè finito sotto la gogna mediatica, specialmente dopo la gara contro l’Atalanta. Il centravanti belga ex Roma ed Inter ha sofferto parecchio il pressing dello svedese Hien.I tifosi azzurri sono stati abituati ad un centravanti fenomenale come Victor Osimhen, che nelle ultime stagioni ha regalato un sogno ai sostenitori dei partenopei. Tuttavia, la carriera di Romeluparla chiaro: è un giocatore fenomenale sotto porta e criticare uno come lui pare eresia.