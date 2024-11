Dilei.it - Lory Del Santo e le avance di Donald Trump: “Potevo essere io la First Lady”

Del, una donna dalle mille vite che non perde occasione per raccontare chicche e aneddoti di un certo spessore. Tutti ormai conoscono la sua storia, costellata a tratti da eventi tragici come la perdita dei figli. Stavolta, però, la showgirl che negli anni Ottanta ha fatto strage di cuori ha raccontato di un incontro molto particolare: quello con, allora spavaldo imprenditore e oggi (di nuovo) presidente degli Stati Uniti d’America.Dele l’incontro conio la donna al fianco del nuovo presidente degli Stati Uniti, la sua”, ha raccontato ospite di Un giorno da pecora, in onda su Rai Radio 1 con la conduzione di Geppi Cucciari. Una rivelazione che non è nuova per chi nel tempo ha seguito le vicissitudini diDel, da sempre abituata a far sfoggio di aneddoti a dir poco curiosi in merito alla sua vita.