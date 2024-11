Lanazione.it - Michelin in Lunigiana dopo 20 anni: Locanda de Banchieri stellata

Fosdinovo (Massa Carrara), 6 novembre 2024 – E’ proprio il caso di dire che Fosdinovo fa il suo ingresso nella gastronomia internazionale. La Guidainfatti ha assegnato la sua ’Stella’ al Ristorantededi Via Porredo, dello chef Giacomo Devoto. Nativo di Carrara, ma con genitori sarzanesi, lo chef si dichiara lunigianese, anzi con orgoglio si definisce «ligure-apuano» e raggiante al telefono con La Nazione. "E’ da quando ho iniziato a lavorare a 18in Valle d’Aosta fino ad oggi che il mio obiettivo quotidiano è sempre stato quello di far conoscere la mia cucina ed offrire un’esperienza ai miei clienti, che sia in alta quota o nel cuore della mia– afferma chef Devoto – Devo pure ammettere che il raggiungimento dei riconoscimenti, sia in guide che in apprezzamenti dei clienti, è sempre stato uno stimolo a far meglio: per studiare, ricercare e sperimentare al fine di crescere ulteriormente.