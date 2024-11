Gamberorosso.it - Le migliori trattorie dove mangiare il tartufo bianco ad Alba e dintorni

Le Langhe, il Roero e tutto il Basso Piemonte sono territorio privilegiato per il. E, nello specifico, èa essere da sempre considerata la patria del più pregiato dei tartufi, quello. Nella cittadina langarola, dal 12 ottobre all'8 dicembre 2024, si tiene la 94esima edizione della Fiera Internazionale deldi. L'Asta Mondiale deld', invece, viene organizzata ogni anno, dal 1999, al Castello di Grinzane di Cavour: quest'anno è prevista per domenica prossima, 10 novembre. In questo periodo di gite fuoriporta, abbiamo preparato una selezione delletranelle quali assaggiare piatti e menu incentrati sul. Osteria dell'Arco -(CN) In autunno largo alle specialità a base di. In attività da oltre 40 anni, l’Osteria dell’Arco è un indirizzo solido e affidabile, genuino nella proposta e familiare nell’atmosfera, che non delude mai le aspettative.