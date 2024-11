Panorama.it - Il fascino intramontabile del trench

Leggi tutto su Panorama.it

Protagonista delle passerelle per la stagione, il, con le sue forme eleganti e pulite, continua a rappresentare uno dei capi più iconici nella storia della moda. Le sue origini risalgono alla Prima Guerra Mondiale, quando fu progettato da Thomas Burberry nel 1914. Pensato per le forze armate britanniche, ilcoat si distingue per la sua funzionalità, essendo pensato per resistere agli agenti atmosferici avversi che i soldati affrontavano nelle trincee. Realizzato in gabardine, un tessuto innovativo creato proprio dalla maison inglese, ilpresenta caratteristiche distintive come le spalle rinforzate, una doppia fila di bottoni e una cintura in vita che ne sottolinea la silhouette. Nel corso degli anni, ilevolve però rapidamente, passando con facilità da indumento militare a simbolo di eleganza e stile.