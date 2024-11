Oasport.it - ATP Finals 2024, Jannik Sinner si allena alla InAlpi Arena insieme a Taylor Fritz

Continua la marcia di avvicinamento dialle ATP: domenica il numero 1 del mondo è arrivato a Torino e ieri sono cominciati glimenti per arrivare pronto al torneo tra gli otto migliori dell’anno. Ieri l’altoatesino si èto al Circolo della Stampa Sportingal suo staff, oggi invece sullamento che questa mattina è stato in compagnia didalle 10.30 alle 12.00.che è stato l’avversario diin finale allo US Open e che potrebbe ritrovare in questegià nella fase a gironi, se il sorteggio dovesse opporli contro. Al termine dell’mentoha improvvisato una partita di calcio-tennisal suo staff per stemperare la tensione. Giornata in cui si sonoti anche Bolelli e Vavassori al Circolo della Stampa Sportingai numeri 1 del mondo Marcelo Arevalo e Mate Pavic.