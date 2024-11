Ilfoglio.it - Papa Francesco in visita a sorpresa a casa di Emma Bonino: "Un esempio di libertà e resistenza”

Leggi tutto su Ilfoglio.it

In sedia a rotelle e con un mazzo di rose e un pacco di cioccolatini come dono, questa mattinaha fattonella suaromana. A raccontarlo su Facebook è stata direttamente la leader di Più Europa, che da militante radicale ha inizato la sua carriera politica nella battaglia per il diritto all'aborto, pubblicando uno scatto che ritrae lei e il Santo Padre sul terrazzo dimentre, entrambi in sedia a rotelle, chiaccherano amabilmente. "Stamane - ha sul social di Mark Zuckemberg- con enormee piena di emozione, Sua Santità mi ha fatto una graditissima. Diemerge sempre l’aspetto umano straordinario. Già dai presenti che ha voluto donarmi, un meraviglioso mazzo di rose e dei cioccolatini. Sono rimasta molto colpita dalla forza e comprensione dimostratami già dal suo saluto “cerea” tipico piemontese, per le nostre origini comuni.