Panchina bollente. Juric resta, ma la Roma riflette ancora

Il ko con il Verona sicuramente non ha rasserenato l’ambiente giallorosso. Ma ieri mattina, Ivan(nella foto Alive) – che ricordiamolo ha preso il posto dell’esonerato Daniele De Rossi – ha diretto l’allenamento dellaa Trigoria. Anche se sono in corso una serie di riflessioni da parte di una proprietà che non sta vivendo un momento di particolare popolarità nella capitale. I Friedkin nelle ultime ore sono tornati in Europa spostandosi tra Londra e Parigi. Una decisione non èstata presa, con la settimana prima della sosta che si chiuderà con le sfide contro l’Union Saint Gilloise e Bologna. Intanto, per lagiallorossa, oltre a Claudio Ranieri e Roberto Mancini, circolano i nomi di Paulo Sousa, che attualmente allena in Arabia Saudita, ma ha una clausola rescissoria, e Frankie Lampard.