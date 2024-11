Liberoquotidiano.it - Anche Quentin Tarantino torna al cinema con “Pulp fiction”

Sono passati trent'anni da quando “” è arrivato al. Dopo il debutto a Cannes, dove aveva sbaragliato tutti gli avversari,aveva ottenuto7 nomination agli Oscar, ritirando la Statuetta per la Migliore sceneggiatura originale. In effetti quel film riempiva i, nonostante quella parte di sadismo che viveva nella storia. Ma, chi conosce, sa che violenza ed ironia sono il suo pane quotidiano. E questo piace al pubblico, perchè lo trovano originale, marealista. Ed ora, per gli amanti del genere, c'è una bella notizia: il 18-19- e 20 novembresullo schermo , in versione restaurata “”, con il Marchio Lucky Red. Un bel colpo, in un momento in cui il pubblico è distratto dalle piattaforme. Sono certa che in migliaia torneranno al, per rivivere una storia indimenticabile, avvincente, vissuta in un mix di azione, violenza e humor, e con cast stellare che accompagna una storia che fila veloce come un treno.