Ilrestodelcarlino.it - Un altro Sos da Traversara: "Azioni urgenti sul Lamone. Stanno sbagliando i lavori"

L’Associazione di“Progetto futuro sicuro“, evoluzione del comitato alluvionati, al momento non ancora riconosciuta, continua a chiedere interventi. In attesa degli aggiornamenti settimanali che il sindaco Matteo Giacomoni darà alle 18,30 di oggi nei consueti incontri con la popolazione di, l’associazione guidata da Gianluca Sardelli sottolinea la necessità di "tempestive sull’argine delall’inizio di via Entirate e di un piano di emergenza finalizzato – spiega – a effettuare rotte controllate per scongiurare altre alluvioni ae dintorni". Le richieste sono state inoltrate via pec ad un lungo elenco di enti, Protezione Civile Emilia-Romagna, Ministero per la Protezione Civile e le politiche del mare, Presidenza della Regione, presidenza della Provincia, Comune e Prefettura.